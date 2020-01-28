Samsun'da öğrenciler ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenciler ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacak - Son Dakika

Samsun'da öğrenciler ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacak

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mustafa Demir'in talimatıyla tramvay, belediye otobüsü, halk otobüsü ve teleferik işletmelerinde geçerli abonmanlık tarifesinde indirim yaptı.

Samsun'da öğrenciler ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacak, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mustafa Demir'in talimatıyla tramvay, belediye otobüsü, halk otobüsü ve teleferik işletmelerinde geçerli abonmanlık tarifesinde indirim yaptı. Öğrenciler artık ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacak.


Zaman zaman gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ulaşımda öğrencileri sevindirecek bir indirim talimatı verdi. SAMULAŞ, öğrencilerin taleplerine sessiz kalmayan Başkan Mustafa Demir'in talimatını anında uygulamaya koydu. Öğrencilerin Büyükşehir Belediyesine bağlı tramvay ve belediye otobüsleri gibi ulaşım sistemlerini indirimli kullanacağı yeni tarifelerden belli oranlarda sivil yolcular da yararlanacak.


Yüzde 33 indirim


Yeni güncellemeye göre öğrenci abonmanlığında yüzde 33, sivil abonmanlık ücretlerinde ise yüzde 12 ile yüzde 24 arasında indirim yapıldı. Öğrenci biniş ücreti, 100 binişlik abonman kartında 1.95 TL'den 1.30 TL'ye, 150 binişlik abonman kartında ise 1.26 TL'ye düştü. Sivil abonman kartı sahipleri ise yeni indirimli tarifeye göre tramvay, belediye otobüsü, teleferik işletmelerini 2,33 TL ile 2,60 TL arasındaki indirimli fiyatlarla kullanabilecek.


"Gençler geleceğimiz"


Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, "Öğrencilerimiz bizim umudumuz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizim görevimiz. Zaman zaman öğrencilerle bir araya geliyoruz ve onların taleplerini dinliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin en çok talep ettiği konu ulaşım ücretlerinin düşürülmesiydi. Biz de onların bu talebine istinaden onları sevindirecek bir indirim kararı kaldık. Öğrencilerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Mustafa Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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