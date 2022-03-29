Samsun'da öğrencilerin tasarladığı "model roketler" fırlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da öğrencilerin tasarladığı "model roketler" fırlatıldı

29.03.2022 14:17
Samsun'da öğrencilerin tasarladığı "model roketler" fırlatıldı

Samsun'un Canik ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarlayıp ürettikleri "model roketler" fırlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarlayıp ürettikleri "model roketler" fırlatıldı.

Canik Belediyesinin ilçedeki ortaokul ve liseler için uyguladığı "Model Hava Araçları Eğitimi Projesi"ne katılan öğrenciler, kendi roketlerini tasarlayarak üretimini yaptı.

Model olarak A8 sınıfı roket motoru kullanılan Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) standartlarına uygun S3 sınıfı model roketler yapıldı.

FAI standartlarına göre, boyu 70 santimetreyi, çapı 7 santimetreyi geçmeyen S3 sınıfı, A2 roket motoru kullanılan modeller, 70-100 metre arası irtifaya çıkması için Millet Bahçesi'nde fırlatıldı. Kurtarma sistemi olan paraşüt sayesinde roketler güvenle tekrar kullanılabilecek halde iniş yaptı.

Havada en uzun süre kalan model roketlerin üretimini yapan takımlara ödül verildi.

"Geleceğimiz güvencededir"

Etkinliğe katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) bu yıl Karadeniz merkezli olarak Samsun'da yapılacağını hatırlattı.

Gençlerin milli teknolojiye büyük katkı sunduğunu söyleyen Vali Dağlı, "Geleceğimiz güvencededir. TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması gençlerimiz açısından çok önemli bir imkan. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Bugün mesafesi kısa da olsa model roketlerimizi fırlattık. TEKNOFEST'in nereden geldiğini ve nereye ulaştığını bugün biz müşahede ediyoruz. Dört yıl önce bir hayal gibi başlayan TEKNOFEST bugün 150 ülkenin katıldığı ve 10 binlerce projenin sunulduğu bir yarışma haline geldi." diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da öğrencilerin tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiği model roketlerin gökyüzü ile buluştuğunu dile getirdi.

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Amelia Hamlin, Havacılık, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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