SAMSUN'da bu sabah ilkokul 2, 3, 4 ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri, yüze yüze eğitime başladı. 7 ayın ardından ilk kez okula gelen öğrenciler, pandemi kurallarına uyup, maskelerini takarak sınıflarına girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Samsun 'da da ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıflar, lise hazırlık ve 12'inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Maskelerini takarak, Atakum ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu'na gelen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra okul bahçesine alındı. Veliler ise okul bahçesine alınmadı. Öğrenciler, dezenfekte edilen sınıflara girerek, sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturdu.'EVDEKİ DERSLER VERİMLİ OLMADI?Oğlunu okula getiren Caner Dalkılıç, 'Çocuklar için bu süreç çok iyi geçmedi, evde ders çalıştılar ancak verimli olmadı. Okulda yüz yüze eğitimin çok daha iyi olacağını düşünüyorum' dedi.'ÇANTASINA DEZENFEKTAN KOYDUM?Çok zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Elif Coşkun, 'Masaları güzelce silmesini söyledim, çantasına dezenfektan koydum, yapacak bir şey yok, çocuklarımızı korumak zorundayız' diye konuştu.Okula geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Elif Altunel, 'En çok öğretmenimi özledim, evde çok sıkıldım, şimdi okuldayım ve mutluyum' ifadelerini kullandı.'OKULA GELMEDEN ÖNCE UYARILARDA BULUNDUK?

Kızını okula getiren Rabia Altunel, "Değişik ve zor bir dönemden geçtik. Evde eğitim vermeye çalıştık ama okul gibi olmuyor. Hem çocuğumuz hem de biz mutluyuz. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler de birbirini özledi. Okula gelmeden önce uyarılarda da bulunduk. Temizlik, maske ve el temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Aslında çocuklarımız çok bilinçli? şeklinde konuştu.