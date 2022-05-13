Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı - Son Dakika
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Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı

13.05.2022 20:38
Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı

Samsun'da öğrencisi servisinin işçileri taşıyan bir servis aracı ile çarpıştığı kazada 2 öğrenci yaralandı.

Samsun'da öğrencisi servisinin işçileri taşıyan bir servis aracı ile çarpıştığı kazada 2 öğrenci yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pamuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan Uğur D. idaresindeki 55 C 0879 plakalı midibüs, Serbülent A. yönetimindeki 55 C 0220 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrencilerden Resul T. (18) ile Hayrünnisa G. (14) yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı
Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı

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Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı - Son Dakika
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