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Samsun'da öğrenme güçlüğü bulunan çocuklara evlerinde eğitim verilecek - Son Dakika

Samsun'da öğrenme güçlüğü bulunan çocuklara evlerinde eğitim verilecek

15.02.2022 16:50
Samsun'da öğrenme güçlüğü bulunan çocuklara evlerinde eğitim verilecek

Samsun'da zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü bulunan down sendromlu çocuklara evinde eğitim ve öğretim verileceği bildirildi.

Samsun'da zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü bulunan down sendromlu çocuklara evinde eğitim ve öğretim verileceği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün Avrupa Birliği'nin hibe desteğiyle hazırladığı Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi kapsamında başta down sendromlu çocuklar olmak üzere zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü bulunan 0-6 yaş arasındaki çocuklara evinde eğitim verilecek.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AB hibe programı kapsamında projenin 18 ay süreceği belirtti.

Demir, "Projenin toplam 116 bin 65 avro tutarındaki bütçesinin 11 bin 618 avroluk kısmı Belediyemiz tarafından finanse edilecek. Proje ile eğitim alanının güçlendirilmesi ve refah düzeyinin artırılmasını amaçlıyoruz. Samsun'da kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle hafif-orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın özel eğitimlerini güçlendirmek istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Bu amaçla down sendromlu ve öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukların özel eğitimlerine yönelik eğitmen ve ailelerine destekleyici eğitim seminerleri düzenleneceğini aktaran Demir, erken dönemlerinde çocuklara ve ailelerine evlerinde eğitim desteği vermek üzere 10 kişilik ekip oluşturacaklarını, ayrıca özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlere de bilgi ve farkındalık düzeylerini artırıcı eğitimler vereceklerini kaydetti.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Avrupa Birliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenme güçlüğü bulunan çocuklara evlerinde eğitim verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da öğrenme güçlüğü bulunan çocuklara evlerinde eğitim verilecek - Son Dakika
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