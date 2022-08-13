Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor - Son Dakika
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Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor

13.08.2022 09:46
Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor

SAMSUN'da öğretmen Damla Özer'in (22), Rottweiler cinsi, 'Haşin' adlı köpeği, yakın mesafeden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

SAMSUN'da öğretmen Damla Özer'in (22), Rottweiler cinsi, 'Haşin' adlı köpeği, yakın mesafeden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Suç duyurusunda bulunan Özer, başına 30'a yakın saçma isabet eden köpeğini vuran şüphelinin bulunup, cezalandırılmasını istiyor.

Olay, 5 Ağustos sabahı, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal bilgiler öğretmeni Damla Özer, Rottweiler cinsi, 2 yaşındaki 'Haşin' adlı erkek köpeğini sokakta kanlar içinde buldu ve veteriner kliğine götürdü. Müdahale edilen ve çekilen röntgeninde av tüfeğiyle yakın mesafeden ateş edilip, vurulduğu anlaşılan köpek öldü. Şikayet ve suç duyurusu üzerine polisler, tüfeği ateşleyen kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. 30'a yakın tüfek saçmasının başına isabet etmesi sonucu öldürülen köpeği için mezar hazırlayan Özer, şüphelinin bulunmasını ve en ağır cezayı almasını istedi.

'EVLAT ACISI GİBİ'Yaşananları anlatan ve köpeğinin mahalleli tarafından da çok sevildiğini belirten Damla Özer, "Çok uysal, sessiz sakin bir köpekti, havlamazdı bile. Hep evin çevresindeydi. Kan revan içindeydi. Babamla birlikte en yakın veteriner kliniğine götürdük. Röntgen çekildi, kan tahlili yapıldı ve sonucunda vurulmuş olduğunu söylediler. Biz şok olduk. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Birkaç saat sonra da öldüğünü öğrendik. O herkes için bir köpekti belki ama benim için bir çocuktan farksızdı. Evladım gibi bakıyordum ona. Evlat acısı gibi çok zor" dedi.'CAM KESTİ SANMIŞTIM'Köpeğinin vahşice öldürüldüğünü söyleyen Özer, "Biz, yabancı bir köpekle boğuştuğunu veya cam yediğini düşünmüştük. Bunun olacağına hiç ihtimal vermemiştik. Ondan rahatsız olan kimse yoktu, çevremizdeki herkes onu çok severdi. Herkesten korkar, kimseye bir şey yapmazdı. Gerekli tüm mevkilere başvuracağım. Böyle vahşice öldürülmüş olması, kimsenin yanına kar kalmayacak. Çok üzücü, 40 yıl düşünsem böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Çok büyük bir travma yaşadım ve hala etkisindeyim. Konuşmakta bile zorlanıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Aşağıçinik, Tekkeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor - Son Dakika

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