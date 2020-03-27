Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmenim Sıra Bende Projesi" hayata geçirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerin, 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim gördüğü belirtildi.

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile öğrencilerini çok iyi tanıyan öğretmenlerin çocukların yanında olması sağlanarak öğrencilerin motivasyonunu artırması, kendilerini güvende hissetmeleri ve bu zor süreci sağlıklı geçirebilmelerinin hedeflendiği anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'Öğretmenim Sıra Bende' başlığı altında Samsun'da görev yapan 20 bin öğretmenin, kentteki 250 bin öğrenciye psikososyal destek sağlaması için 30 Mart Pazartesi gününden itibaren her gün saat 14.00'te öğrencilerini arayarak görüşme sağlanması planlanıyor.

Telefon görüşmesinde öğretmenler tarafından öğrencilere evde oldukları sürelerde zamanını verimli geçirebilmesi ve koronavirüsten korunma yolları hakkında daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen içeriklerden faydalanarak önerilerde bulunacak. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayacak. Ayrıca öğretmenler, aradıkları öğrencilere eğlenceli görevler vererek araştırma yapmanın heyecanını oluşturacaklar."

Açıklamada, etkinliğe katılmak isteyen öğretmenlerin "samsunakademi.meb.gov.tr" adresinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabileceği kaydedildi.