Samsun'da Öğretmenler Günü coşkusu

24 Kasım Öğretmenler Günü Samsun'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı.



Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik ilk olarak İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak başladı. İlçe kaymakamlarının, ilçe milli eğitim müdürlerinin, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin katıldığı törende Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen anıta çelenk bıraktı. Etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde devam etti. Burada 'Öğretmenimin Kadrajından Samsun'da Eğitim' temalı fotoğraf yarışmasında 218 fotoğraf arasından seçilerek sergilenmeye hak kazanan 55 fotoğraf yer aldı. İlk olarak serginin açılışı yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yarışmada dereceye giren öğretmenlere hediyelerini takdim etti. Tören salon etkinlikleri ile devam etti.



İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan 'Kahramanın Kahramanı' adlı kısa film salondaki kişileri duygulandırarak kendisine hayran bıraktı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. Kürsüde emekli öğretmenler adına bir konuşma gerçekleştiren Süleyman Yıldırım, "Yeniden imkanım olsa yine öğretmenliği seçerdim. Bütün meslekler değerlidir. İnsan sevdiği işi yapmalıdır. Bir şarkı sözünde dediği gibi; 'Ne yaparsan yap aşk ile yap.' Bizler öğretmenler olarak sorumluluklarımızın farkında olalım. Daha aşk ve şevk ile mesleğimizi yapalım" dedi.



Kürsüye gelen Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, "İlk olarak Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu ülkede insanlığın yetişmesinde bütün varlığı ile mücadele eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğretmen insanı bugüne uyandıran, çocuğun yüksek yararı ile hareket eden ve çocuğun hukukunu koruyan bir mesleğin sahibidir. Aslında öğretmenlik meslek olmanın ötesinde bir şeydir. İş değil bir vazifedir, sorumluluktur ve insanlık bilincidir" diye konuştu.



Son olarak konuşma yapan Vali Kaymak öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Öğretmenlik gerçek anlamda kıymetli bir meslektir. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözünü, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere olan inancını her defasında söylüyoruz. Bu mesajların toplumda yer bulması gerekiyor. Bu anlamda öğretmenler işini yaparken bu öğretmenlik heyecanını yaşamıyorsa geleceğimizden emin olamayız. Hep söylediğimiz şu söz var; öğretmenliği ve imamları çok önemsiyoruz. Bu iki meslek gerçekten işini hakkı ile yapacak olursa ülkesine olan meslek heyecanını her derse gidişinde yaşarsa o zaman rahat olabiliriz. Aksi takdirde, bir toplumda kötülük varsa, bunun temeli dönüp dolaşıp eğitime çıkıyor. Ailelerin kurtuluşu, huzuru öğretmenlerin elindedir. Buradan tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutlarım" şeklinde konuştu.



Konuşmaların sonunda mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Sonrasında şiir okumalarına geçildi. Etkinlik öğretmenlerden oluşan Samsun Ritmi Anadolu Grubunun müzik ziyafeti ile son buldu. - SAMSUN