Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı oluşturmak için konser verecek - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro, geliri bir ortaokula müzik sınıfı oluşturmak amacıyla kullanılmak üzere konser hazırlığı yapıyor.

İlçedeki Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'na müzik sınıfı kazandırılması amacıyla okulun müzik öğretmeni Arslan Akyüz öncülüğünde koro oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçedeki farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri Anıl Kızılırmak, Emrah Sasa, Burçin Bağrıyanık, Emel Çebi, Ünsal Güner ve İsmet Parlak ile müziğe ilgisi bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Erol Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Erdem Ünal'dan oluşan bir koro kuruldu.

Yaklaşık 3 aydır çalışmalarına devam eden koro, 28 Mart'ta Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türk Halk Müziği Konseri'nde sahne alacak.

Konserden elde edilen gelir, Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'na kazandırılacak müzik sınıfı için harcanacak.

Arslan Akyüz, AA muhabirine, okullarına müzik sınıfı oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Düzenleyecekleri konserden elde edilen gelir ile enstrümanlar alacaklarını belirten Akyüz, "Öğretmenler olarak öğrencilerimiz için görüş alışverişinde bulunduğumuz esnada, rehber öğretmenimiz Özlem Hanım'ın, 'Müzik sınıfı yapsak nasıl olur? Bunun için bir konser düzenlesek.' sözleriyle yola çıktık. Bizden önce bu işleri yapan okulları ziyaret ettik. Tüm arkadaşlarımızla canla başla çalıştık. Güzel bir etkinlik çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Koroda yer alan öğretmenlerden Erdem Ünal da müziğin kendisi için bir tutku olduğunu vurgulayarak, "Müzik evrensel bir dil ve insanları buluşturan bir olgu. Bizler de bizim gibi müzik sevdalısı çocuklarımızın eğitimine katkı vermek adına bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Müdürü Fikret Yavuz ise projede emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek, "İnşallah konserden elde edilecek gelirle okulumuz müzik sınıfı kazanacak. Tüm halkımız konserimize davetlidir. Ayrıca Kaymakamımız Cengiz Nayman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile bizlere destek olan herkese teşekkürler ediyorum." diye konuştu.