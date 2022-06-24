Öğretmenler yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğretmenler yaptıkları eserleri sergiledi

24.06.2022 15:07

Samsun'da öğretmenler, yaptıkları eserleri düzenledikleri sergiyle vatandaşlarla buluşturdu.

Samsun'da öğretmenler, yaptıkları eserleri düzenledikleri sergiyle vatandaşlarla buluşturdu.

Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, okullarında kurdukları sanat atölyesinde yürüttükleri sanatsal faaliyetlerle hem üretiyor hem de stres atıyor.

Tüm branşlardan öğretmenlerin katıldığı kurslarda çivi sanatı (filografi), üç boyutlu tablolar ve atık malzemelerin değerlendirildiği dekoratif ürünler üretiliyor.

Öğretmenlerin yaptığı eserler, kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Okul müdürü Ergun Tuncer, AA muhabirine, okulda öğrencilerle birçok aktivite yaptıklarını, öğretmenlerle ilgili de sanatsal faaliyetlerde bulunmak istediklerini söyledi.

Öğretmenlerin dersin ardından dinlenebileceği, stres atabileceği bir ortam bulunmadığını belirten Tuncer, "Öğretmen arkadaşlarımızın bu işe gönüllü olduklarını görünce geçen yıl ekim ayının başlarında kurs başlattık, hazirana kadar devam etti." dedi.

Okulda görsel sanatlar öğretmenliği yapan Yonca Terzi ise öğretmen arkadaşlarıyla çalışma yapabilmenin uzun yıllardır hayalini kurduğunu ifade etti.

Derslerin yoğunluğunu atölyede muhabbet ederek ve sanatsal faaliyetler yaparak attıklarını dile getiren Terzi, şunları kaydetti:

"Çoğu öğretmen arkadaşımız, atölyeyi bırakıp çıkmak istemedi. Atık malzemeler de kullandık, tuval haline getirdik. 23 yıllık görsel sanatlar öğretmeniyim, bu benim hayalimdi. Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulundaki arkadaşlarıma nasip oldu. Sanatın insanların hayatlarının bir evresinde olması gerektiğini düşünenlerdenim. Matematiğin içine bile sanatı sokup görseli yorumlamanın ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

YORUMLAR
500
Kaykaycılar hünerlerini sergiledi Kaykaycılar hünerlerini sergiledi KYK'lı öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi KYK'lı öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement