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Samsun'da oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Samsun'da oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

14.02.2022 11:25
Samsun'da oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yenimahalle 3167. Sokak'ta gece saatlerinde Hamit İnan'a ait apartmanın üçüncü katındaki ikamette çocuk odasında fişi prize takılı ve açık vaziyette unutulan oksijen cihazı patladı.

Patlama sonucu çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında apartmanın penceresinden çıkan alevler çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.

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Yangın, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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