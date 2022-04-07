Öksüz ve yetimlerin "düşleri" mektupla gerçeğe dönüştü - Son Dakika

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Samsun'un Havza ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) hayata geçirilen "Öksüz ve Yetimlerimizin Düşü, Havza'nın Gülüşü" Projesi ile 20 çocuğa hediyeleri ulaştırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Öksüz Yetim Yardımı Programı'nda hak sahibi olan ilçedeki öksüz ve yetim çocuklara mektup yazarak, anne ve babaları hayatta olsaydı onlardan isteyecekleri hediyelerin neler olduğunu sordu.

Nayman'ın mektubunun çocuklara ulaştırılmasının ardından çocuklar da Nayman'a yazdıkları mektuplarda bisiklet, pedallı traktör, tablet bilgisayar, giyim malzemeleri ve ayakkabı, oyuncak gibi isteklerini iletti.

Havza SYDV tarafından karşılanan istekler tek tek yaşadıkları yere götürülerek 20 öksüz ve yetim çocuğa teslim edildi. Bisiklet, tablet gibi "düşleri" yerine getirilen çocuklar, hediyeleri getiren görevlilere sarılarak sevinçlerini gösterdi.

Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, Havza SYDV olarak bu yıl rutin çalışmaların dışında ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik projeler geliştirerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin de "Öksüz ve Yetimlerimizin Düşü, Havza'nın Gülüşü" projesi olduğunu belirten Nayman, "İlçemizde yaşayan öksüz ve yetim yavrularımıza birer mektup göndererek devletlerinden isteklerini dinlemek istedik. Yavrularımızın isteklerini yerine getirerek ramazan hediyelerini teslim ediyoruz." dedi.

Nayman, projenin 30 bin lira bütçeye sahip olduğunu ve bunun tamamının Havza SYDV'den karşılandığını sözlerine ekledi.

İhtiyaç sahibi çocuk ve öğrencilere yönelik projelere ilişkin de Nayman şu bilgileri verdi:

"Rutin çalışmalarımızın dışında hayırsever vatandaşlarımız ile irtibata geçerek 2 bin 500 çocuğumuzun tepeden tırnağa giyimi sağlandı. 100 öğrencimize çalışma masası, çalışma sandalyesi, masa lambası ve çalışma kitaplarından olan set hediye ettik. Yine 250 öğrencimize üniversite hazırlık ve fen liselerine hazırlık kitap setleri hediye edildi."

Nayman, Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan dönüşlerde bu çocukların okul başarılarında ve okula bağlılıklarında büyük bir artış sağlandığını dile getirdi.