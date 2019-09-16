Samsun'da okul açılışı

Samsun'da Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu açılışı törenle yapıldı.

Vali Osman Kaymak, okul açılışı ve İlköğretim Haftası töreninde yaptığı konuşmada, kentte 268 bin öğrenci, 19 bin öğretmen ve bin 200 okul ile eğitim-öğretime başladıklarını söyledi.

Samsun'un eğitimde iddialı bir kent olduğunu vurgulayan Kaymak, "Eğitimde de iddialıyız. Çok güzel bir ekibimiz var. Eğitim ve öğretimi daha ileriye götürmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Tabii ki fiziki şartlar çok önemlidir. Ama biz insan yetiştirme konusunda gayret etmek durumundayız. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Kaymak, konuşmasında öğrenciler ile öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunarak şöyle devam etti:

"Sevgili öğrenciler sizler bizim her şeyimizsiniz. Derslerinize çok iyi çalışın. Bugünleri çok iyi geçirin. Mutlaka oyun oynayın ama lütfen bilgisayarın başında çok vakit geçirmeyin. Daha çok kitap okuyun. Bilgisayar da kullanın ama plansız kullanıldığında başka sorunlar ortaya çıkıyor. Cep telefonlarından uzak durun. Özellikle başlatmış olduğumuz kitap okuma kampanyalarına mutlaka katılın. İlimizdeki öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetlidir. Bu çocuklarımız öğretmenlerimize emanet, biz de sizlere güveniyoruz. İnşallah yarınlar bugünlerden daha iyi olacak."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Terme'de çok güzel bir okulun açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bugün ise Kuzey Yıldızı Ortaokulunun açılışını 25 derslikle birlikte açıyoruz. 5 milyon liraya mal oldu. Canik'te tekli öğretime bu yıl tamamen geçmiş oluyoruz. Bu sene Samsun'da 28 okul yapıldı. Önümüzdeki yıl sanıyorum tüm Samsun'da tekli öğretime geçiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de eğitim alanında en ileri şehir olmaya inşallah birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymak, protokol üyeleri ile birlikte Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu'nun açılış kurdelesini kesti, sınıfları gezerek öğrencilere çam fidanı dağıttı.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.