Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekiplerince okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında arama kaydı bulunan 32 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde, Türkiye huzur güven uygulaması kapsamında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim yapıldı.
Denetimlerde 207 okul çevresi, 930 araç, 30 metruk bina, 73 park ve bahçe, 29 iş yeri, 78 kahvehane kontrol edildi, 25 gram kubar esrar ele geçirildi.
Uygulamalarda 4 bin 134 kişi sorgulandı, 32 aranan kişi yakalandı, 2 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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