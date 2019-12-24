Samsun'da okul girişinde ağaç devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da okul girişinde ağaç devrildi - Son Dakika

Samsun'da okul girişinde ağaç devrildi

6 saat önce

Samsun'da bir okul girişinde bulunan kaldırımdaki ağaç devrildi, olası bir facia ucuz atlatıldı.

Samsun'da okul girişinde ağaç devrildi, System.String[]

Samsun'da bir okul girişinde bulunan kaldırımdaki ağaç devrildi, olası bir facia ucuz atlatıldı.


İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. Olayın öğrencilerin ders çıkışı saatinden 20 dakika önce olması ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayın meydana geldiği anlarda ehliyet sınavının da olduğu öğrenilirken, okul önündeki kaldırımlara devrilen ağaç Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince küçük parçalara ayrılarak kaldırıldı. Kaldırma çalışmasında trafik polisi tarafında yol emniyeti alındı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:34 Kaynak: İHA
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