Samsun'da okul servisleri denetlendi

Samsun'da trafik polislerince okul servisleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi, okul servis araçlarının ve sürücülerinin mevzuatta yer alan kriterleri taşıyıp taşımadıkları, okul servis aracı sürücülerinin okul servis aracı kullanmaya haiz olup olmadıklarının denetimi amacıyla okul servis araçlarını denetlendi.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, "Karayolları Trafik Kanunu", "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi", "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" hükümleri ve UKOME kararları doğrultusunda ekipler 457 aracı denetledi.

Okul servis aracı denetimlerinde, 7 araca "Taşıma sınırı üstünde yolcu almak", 5 araca "Okul servis araçlarının okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması", 2 araca "Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak", 19 araca ise "Trafik kural ihlali" maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 4 aracı da okul servis aracı standartlarına uygun olmadığı için trafikten men etti.