Samsun'da okul yolunda kaza: 1 öğrenci yaralı - Son Dakika

Samsun'da okul yolunda kaza: 1 öğrenci yaralı

Samsun'da okula giderken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci kazada hafif yaralandı.

Samsun'da okula giderken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci kazada hafif yaralandı. Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Esra Ç.'ye okula giderken otomobil çarptı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 8. sınıf öğrencisi Esra Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

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