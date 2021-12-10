Samsun'da okula giden öğrencilere motosiklet çarptı - Son Dakika

Samsun'da okula giden öğrencilere motosiklet çarptı

Samsun'da okula giden öğrencilere motosiklet çarptıSAMSUN Samsun'da okula giden ortaokul 5. sınıf öğrencilerine motosikletin çarpıp kaçması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki iki kız öğrenci yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da okula giden öğrencilere motosiklet çarptı SAMSUN Samsun'da okula giden ortaokul 5. sınıf öğrencilerine motosikletin çarpıp kaçması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki iki kız öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Unkapanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula giden ortaokul 5. sınıf öğrencisi Busenaz T.ile Nisanur Y.'ye plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet çarptı. Kaza sonra motosiklet sürücüsü kaçarken, yaralı öğrenciler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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