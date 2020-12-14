Samsun'da okulun bahçesindeki musluklar çalındı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde okulun bahçesindeki musluklar çalındı.
Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan muslukların çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri inceleme yaptı.
Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, dün akşam saatlerinde bahçeye giren 2 kişinin 3 musluğu çalarak kaçtığını tespit etti.
Hırsızların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Kaynak: AA
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