Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan "takım elbiseli" hırsız yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan "takım elbiseli" hırsız yakalandı

21.04.2022 19:17
Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan "takım elbiseli" hırsız yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde okul önündeki bisikleti çalan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde takım elbise giydiği görülen hırsız yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde okul önündeki bisikleti çalan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde takım elbise giydiği görülen hırsız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 9 Nisan'da Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel okul önünde duran bisikletin çalınmasıyla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı O.K'nin yaptığını belirledi.

O.K'yi takibe alarak yakalayan ekipler, çalınan bisiklete de ulaştı.

Ekipler, bisikleti, özel okulda öğretmen olarak görev yapan, sahibi Ahmet Çolak'a teslim etti.

Çolak, bisikletini kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir özel okulun önünden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, takım elbiseli şüphelinin okulun önüne gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra bisiklete binip uzaklaştığı anlar yer alıyordu.

Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan takım elbiseli hırsız yakalandı
Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan takım elbiseli hırsız yakalandı
Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan takım elbiseli hırsız yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Bisiklet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan 'takım elbiseli' hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan "takım elbiseli" hırsız yakalandı - Son Dakika
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