Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan "takım elbiseli" hırsıza adli kontrol - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde okul önündeki bisikleti çalan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde takım elbise giydiği görülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince dün yakalanan O.K'nin Recep Tokur Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum ilçesinde bir özel okulun önünden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, takım elbiseli şüphelinin okulun önüne gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra bisiklete binip uzaklaştığı anlar yer almıştı.