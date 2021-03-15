Samsun'da ölümden kıl payı döndüler - Son Dakika

Samsun'da kaza sonucu bir kısmı otomobilin altına giren akülü engelli aracı az daha 2 kişiye mezar oluyordu. Kazazedeler otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtularak ölümden döndü.

Olay, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sebahattin Ç. yönetimindeki akülü engelli aracı ile Kevser A. kontrolündeki otomobil kaza yaptı. Kazada engelli aracı üzerindeki 2 kişiyle birlikte devrildi. Bir kısmı otomobilin altına giren akülü engelli aracı az daha 2 kişiye mezar oluyordu. Kazada otomobilin tamponu yerinden çıktı. Akülü engelli aracı ise kullanılamaz hale geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Maddi hasarla atlatıldı.

Polis olayla ilgili tutanak tuttu. Engelli aracı gelen çekici yardımıyla götürüldü. - SAMSUN