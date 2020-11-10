Samsun'da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı - Son Dakika

Samsun'da 2020 yılında kazalarında azalma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun il genelinde 2019 yılının 10 aylık döneminde 19 ölümlü, 2 bin 202 yaralanmalı, 2 bin 793 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 73 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 659 kişi de yaralandı.

2020 yılın ilk 10 ayın da ise 8 ölümlü, 2 bin 059 yaralanmalı, 2 bin 702 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların sonucunda 47 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 277 kişi de yaralandı.

2019 ve 2020 yılı istatistikleri mukayese edildiğinde ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma yaşandı. - SAMSUN