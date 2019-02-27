Son Dakika Haberleri: Samsun'da Oluşturulan Tanzim Satış Noktaları, Yoğun İlgi Görüyor

Samsun'da Oluşturulan Tanzim Satış Noktaları, Yoğun İlgi Görüyor

13 dakika önce

Samsun'da 5'i İlkadım, diğerleri de Canik ve Atakum ilçelerinde olmak üzere 7 tanzim satış noktası hizmet verecek.

Samsun'da 5'i İlkadım, diğerleri de Canik ve Atakum ilçelerinde olmak üzere 7 tanzim satış noktası hizmet verecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, kent sakinlerin ucuza sebze meyve yiyebileceklerini belirterek, 'Bu artışlarla vatandaşımıza yardımcı olmak ve vatandaşımıza daha uyguna sebze meyve sağlamak için hükümetimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda böyle bir tanzim satış mağazaları büyükşehirlerde başladı. Biz de Samsunda 7 bölgede tanzim satış noktaları belirledik. Bunların 5'i İlkadım'da, biri Canik'te, diğeri de Atakum'da. Tabii buradaki amaç esnafa zarar vermek değil. Ortadaki dengesiz fiyatları dengeli, hale getirmek. Ortada başka bir amaç yok. En azından imkanı olmayan vatandaşlarımıza daha ucuza sebze meyve alabilecekler dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:10 Kaynak: DHA

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