Samsun'da OMÜ ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında tarımda verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek için iş birliği protokolü imzaladı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile OMÜ arasında imzalanan protokol kapsamında tarımda verimlilik artırılıp maliyetlerin düşürülmesi sağlanırken, bilgi ve teknolojinin hızlı ve etkin biçimde çiftçiye ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca OMÜ ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrenci, personel ve

çiftçinin eğitilmesi, altyapı çalışmaları, Ar-Ge faaliyetleri, tarımsal yayın hizmetlerinin sunulması ve

çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi konularında ortak çalışma yürütülecek.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ hizmet binasında düzenlenen iş birliği protokol imza töreninde, tarımsal alanda sahada görev yapan kişiler ile üreticilerin sorunlarını değerlendirerek birlikte çözüm arayacaklarını söyledi.

Çiftçilerin kaliteli ve verimli ürün üretmesine katkı sağlayacakları için mutlu olduğunu dile getiren Bilgiç, "Samsun tarımını daha ileri seviyeye götürmek için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise yürütülecek tüm tarımsal çalışmalarında üniversite ile ortak hareket edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Personel ve altyapının ortak olarak değerlendirileceği bu çalışma ile sektör paydaşlarına en son bilgi ile ulaşmak, sahada yaşanan sorunları birlikte çözmenin altyapısı da oluşturulmuştur. Ülkemizin dört bir yanında bulunan üniversiteler ile diğer tarımsal kuruluşlar arasında da benzer protokol çalışmaları yapılmaktadır ancak Samsun özelinde olaya baktığımızda, üniversite bünyesinde ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile tarım teşkilatına bağlı enstitü ve laboratuvarların bulunması Samsun'u tarımsal faaliyetlerde öne çıkarmaktadır. Altyapısı bu kadar güçlü olan Samsun'da üreticilerimize en üst düzeyde fayda sağlayacağımıza inanıyoruz."

Konuşmanın ardından protokol, Bilgiç ile Sağlam arasında imzalandı.