Üye Girişi
"Omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

"Omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

13.12.2021 12:47

Samsun'un Canik ilçesinde omuz atma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde omuz atma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

11 Aralık'ta Soğuksu Mahallesi Sungurbey Sokak'ta R.Ş. ile S.B. arasında omuz atma meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.B. yanında bulunan tabancayla R.Ş'yi yaraladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Omuz atma kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Omuz atma kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Omuz atma kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Omuz atma kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Omuz atma kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun, Aralık, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Omuz atma' kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir 14:09 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
Akşener, Anadolu'da yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum 14:06 Akşener, Anadolu'da yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son Dakika Haberleri
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:59 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
"Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen katil zanlısına acılı anne tepki gösterdi: Az ceza için numara yapıyor "Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen katil zanlısına acılı anne tepki gösterdi: Az ceza için numara yapıyor         
14:10
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular         
14:06
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:15:01. #1.12#
SON DAKİKA: "Omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement