Samsun'da Onur Anıtı'na saldıranlara 5 yıl 22'şer gün hapis - Son Dakika

Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece 5 yıl 22'şer gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Samsun'da 3 Şubat Perşembe günü sabaha karşı lüks cip ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş, başarılı olamayınca yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etmiş, akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

C.R.F.(39) ve B.F.(25) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği "Kamu malına zarar verme" suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp, mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün saat 14.30'da başlayan davanın ikinci ve son duruşmasına C.R.F. Boğazlıyan T Tipi Kapalı Cezaevinden, B.F. ise Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

B.F. "Suçlamaları reddediyorum. Gerçekten böyle bir olaydan dolayı pişmanım. C.R.F abi beni aradı. Gece 03.00'te geldi. Ağabeyinin dükkanına gittik ve kahve içtik. Anıtta fotoğraf çektireceğiz sandım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

C.R.F. ise "Normalde bu işi yapacak biri değilim. Ben namusum ve şerefim için yemin ederim Atatürk ile ilgili gerek sosyal medyada gerek tanıdıklar ile yazışmalarımda en ufak bir yazım yoktur. Benim yeğenim B.F. uyuşturucu kullandı. Ben uyuşturucu içen biri değilim. Bana söz verdi. Ben bunu cezadan kurtulmak istiyorsam Allah belamı versin. Alah'ım kimseye yaşatmasın. Pişmanım. Yemin ederim pişmanım. Cezadan kurtulmak için söylüyorsam namerdim. Pişmanım. Cezaevine konulunca 2 gün sonra duygularım yerine geldi. Ben 3 gün ne yaşadığımı bilmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, her iki sanığın da "Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ve mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. - SAMSUN