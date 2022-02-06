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Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi - Son Dakika

Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi

06.02.2022 16:02
Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başlattığı 'anıta saygı' nöbeti, 4'üncü günde marşlar eşliğinde sona erdi.

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başlattığı 'anıta saygı' nöbeti, 4'üncü günde marşlar eşliğinde sona erdi.

Olay, perşembe günü, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parka ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyalarının bulunduğu ortaya çıkan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANITA SAYGI' NÖBETİOnur Anıtı'nın yer aldığı İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda olayın yaşandığı gün binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyeler tarafından kurulan çadırlardan çay da ikram edilenler, gece gündüz nöbeti sürdürdü. İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nın söylendiği alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.4'ÜNCÜ GÜNDE SONA ERDİ

Onur Anıtı'nda 4 gün süren nöbet, bugün düzenlenen programla sona erdi. Nöbetin son günü alanda, ellerinde Türk bayrakları ile toplananlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık ardından hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Saygı nöbeti, marşlar eşliğinde bitirildi.


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Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Polis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi - Son Dakika


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