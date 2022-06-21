Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

21.06.2022 19:06
Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde İ.S'nin orman arazisini açarak Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Arazide arama yapan ekipler, 2 bin 53 kök Hint keneviri, 2 kilogram kimyasal gübre, 26 bitki fideleme kabı ve 35 metre sulama hortumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Salıpazarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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