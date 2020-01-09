Samsun'da orman arazisindeki 26 kaçak yayla evi yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da orman arazisindeki 26 kaçak yayla evi yıkıldı - Son Dakika

Samsun'da orman arazisindeki 26 kaçak yayla evi yıkıldı

25 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman arazisinde bulunan 26 kaçak yapı, mahkeme kararıyla yıkıldı.

Samsun'da orman arazisindeki 26 kaçak yayla evi yıkıldı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman arazisinde bulunan 26 kaçak yapı, mahkeme kararıyla yıkıldı.


Samsun'un Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi Kunduz mevkisinde bulunan 6'sı tamamlanmış, 20'si ise temel aşamasında olan 26 kaçak yapıya Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda mahkemece yıkım kararı verildi. Verilen yıkım kararı ile mahalleye giren iş makineleri yayla evlerini birer birer yıktı. Ev sahipleri ise yıkımdan arta kalan tahta, demir gibi malzemeleri topladı. Yıkım süresince jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 150 kişilik bir jandarma gücü, muhtemel bir olumsuzluğa karşı yıkım süresince olay yerinde hazır bulundu.


Vatandaş Bayram Duman yaylada hayvan otlatmak için yayla evi yaptıklarını ifade ederek, "Devlet hayvana teşvik ediyor, köylüler büyük şehirlere taşınmasın diye. Ama bugün bakıldığında evlerimizi yıkıyorlar. Ben hayvanımı nerede otlatacağım? Bana belli bir yer gösterilsin ki benim çocuğum Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Evimi de yıktılar şimdi ne yapacağım" dedi.


Mahalle sakinlerinden Mehmet Keskin ise, "Bu yayla, büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 250 senedir kullanılıyor. Çocukluğumuzdan günümüze kadar biz burada duruyoruz. Mahalleliler burada yaylacılık yapıyorlar. Hayvanlarını burada yetiştiriyorlar. Her taraf kar çamur. Yazın yapılmasını isterdik fakat burada daha çok insan olur, zorluk çıkarırlar diye şimdi yıktılar" diye konuştu.


Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise orman arazisine yapılan kaçak evleri mahkeme kararı ile yıktıklarını bildirdi. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:52 Kaynak: İHA
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