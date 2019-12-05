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Samsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldü

6 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde, orman muhafaza memuru Yüksel Berk (56), tarlada tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldü, System.String[]

SAMSUN'un Terme ilçesinde, orman muhafaza memuru Yüksel Berk (56), tarlada tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Terme ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tarlada hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Geniş çaplı soruşturma başlatan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Yüksel Berk olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Jandarma, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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