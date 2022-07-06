Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi

06.07.2022 13:15
Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 31 Ekim'e kadar tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik, gezinti ve kamp yapmak ile motorlu taşıt kullanmanın yasaklandığını bildirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 31 Ekim'e kadar tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik, gezinti ve kamp yapmak ile motorlu taşıt kullanmanın yasaklandığını bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, ormanlık alanların kullanımı ve olası orman yangınlarına ilişkin yeni önlemler alındığını belirtti.

Küresel iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık nedeniyle çok daha sorumlu ve bilinçli olmak gerektiğine işaret eden Dağlı, "Yaz aylarında maalesef gerek dünyada gerekse ülkemizde orman yangınları yaşanabiliyor. Orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğu düşünüldüğünde, bizlere daha fazla sorumluluk düşüyor. Ormanlarımızın dünyamıza ve dolayısıyla bizlere sunduğu faydaları daha iyi idrak etmeli, bu mirası geleceğe taşımak, hatta geliştirmek için çok özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Samsun'un yer aldığı coğrafya ve doğal kaynakları korumak için yeni tedbirler aldıklarını vurgulayan Dağlı, "Bugünden itibaren gerek ormanlık alanlarda gerekse ormanlarımıza zarar verebilecek keyfi eylemler için yaptırımlarımız olacak. Sürdürülebilir bir gelecek için ormanlarımızı hep birlikte korumalıyız." açıklamasında bulundu.

Dağlı, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar neticesinde 31 Ekim'e kadar tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik, gezinti ve kamp yapmak ile motorlu taşıt kullanmanın yasaklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması da yasaklandı. İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra da müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlarımıza yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah kullanılmasına izin verilmeyecek. Görevliler sorumluluk alanlarında mevzuata uygun şekilde denetim yaparak, tespit edilen aykırılıklara karşı adli ve idari işlemleri uygulayacak. Ormanlarımıza sadece yaptırımlar veya yasaklar ile değil, her daim sahip çıkmalıyız."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi - Son Dakika
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