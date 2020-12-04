Samsun'da ormanlık alanda 6 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürütüldü.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı