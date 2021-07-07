Üye Girişi
Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika

Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak

07.07.2021 17:23
Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak, System.String[]

Samsun'un Yakakent ilçesinde ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafların satışından elde edecekleri geliri okullarının ihtiyaçlarını karşılamakta kullanacak.

Samsun'un Yakakent ilçesinde ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafların satışından elde edecekleri geliri okullarının ihtiyaçlarını karşılamakta kullanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yakakent Kaymakamlığınca sosyal sorumluluk projesi kapsamında fotoğrafa meraklı 10 Karaaba Ortaokulu öğrencisine fotoğraf makinesi verildi.

Öğrenciler, fotoğraf makineleriyle ilçenin ahşap mimarili yapılarını, turistik özelliklerini, sosyal yaşamı, hayvancılık faaliyetlerini ve doğal güzelliklerini kendi bakış açılarıyla ölümsüzleştirdi.

Öğrencilerin 12 aylık emeklerinin ardından Yakakent Kaymakamlığınca Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde, en iyi 48 fotoğrafın bulunduğu "Benim Dünyam" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği sergide ortaokul öğrencileri, fotoğraflarını satışa sundu.

Açılışını Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Karaaba Ortaokulu Müdürü Servet Altuntaş'ın yaptığı sergide öğrenciler, davetlilere fotoğraflarının hikayesiyle ilgili bilgi verdi.

Öğrenciler, fotoğrafların satışından elde edecekleri geliri okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacak.

Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak
Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak
Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak

Yakakent, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğup yaptırıp, bebeği çaldılar 23:28 Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğup yaptırıp, bebeği çaldılar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi 22:14 Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 22:06 Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek 20:40 Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı         
22:56
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış         
20:25
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 00:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement