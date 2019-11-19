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Samsun'da örtü yangını

7 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale edilemiyor.

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale edilemiyor.

Esatçiftliği Mahallesi'nde önceki gün dağlık alandan yükselen dumanlar üzerine çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazinin engebeli yapısı nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının ağaçlara sıçramadığını, sarp ve kayalıktan oluşan 2 hektarlık alanın etrafında ekiplerin ve arazözlerin bekletildiğini, yangının alanın dışına çıkması durumunda müdahale edileceğini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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