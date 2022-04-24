Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

24.04.2022 18:29
Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahısları takibe aldı ve Atakum ilçesinde bir otelde gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.S., Y.G. ve C.K. adlı kadın ile birlikte 125 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., Y.G. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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