Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

18.03.2022 16:59
Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine oteldeki odalarında bulunan M.K.(25) ile arkadaşı K.U.(25) adlı kadını gözaltına aldı. Yapılan aramada gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve otel odasında 90,41 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ile K.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, kız arkadaşı K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

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İlkadım, Samsun, Mayıs, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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