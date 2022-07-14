SAMSUN'DA OTİZMLİ EMİNE, 7 GÜNDÜR KAYIP - Son Dakika
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SAMSUN'DA OTİZMLİ EMİNE, 7 GÜNDÜR KAYIP

14.07.2022 13:53

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, otizmli Emine Ayhan'dan (10) 7 gündür haber alınamıyor.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, otizmli Emine Ayhan'dan (10) 7 gündür haber alınamıyor. Küçük kız için Yeşilırmak havzasında helikopter destekli arama çalışması yürütülüyor. Yeşilırmak kenarında küçük kıza ait tişört bulunduğu belirtildi.

Çarşamba'da Emine Ayhan'ın ailesi, 7 Temmuz akşamı kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Eş zamanlı olarak harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Yeşilırmak kenarında önceki gün küçük kıza ait tişört bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taramaya başladı. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterle havadan aramalara destek veriyor.

Mahalleliden Harun Artan, Bundan 7 gün önce buraya gelmiş kayıp kız. Daha sonra yapılan arama çalışmalarında ırmağın kenarında bir tişört bulundu. Otizm hastası olduğu için tişörtünü eliyle yırtma huyu varmış hatta tişörtlerini babaannesi dikiyormuş. Bulunan tişörtte de böyle bir durumla karşılaşıldı. Tişörtün Emine'ye ait olduğu ailesi tarafından doğrulandı. Hala arama çalışması devam ediyor, inşallah bulunur dedi.

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Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA OTİZMLİ EMİNE, 7 GÜNDÜR KAYIP - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAMSUN'DA OTİZMLİ EMİNE, 7 GÜNDÜR KAYIP - Son Dakika
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