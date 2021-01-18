Samsun'da oto galerici iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun 'da oto galericilik yapan bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu