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Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.02.2022 15:00
Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oto galerinin önünde bulunan araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oto galerinin önünde bulunan araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Ç. (19) idaresindeki 55 EC 606 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Fakülte Kavşağı'nda oto galeri önünde park halinde bulunan iki araca çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyüp Ç, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çarşamba, Samsun, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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