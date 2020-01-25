Samsun'da oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Samsun'da çalıntı araçları parçalayarak sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'da çalıntı araçları parçalayarak sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesinde çalıntı araçların parçalanarak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmanın ardından belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda araca ait kaporta ve motor parçaları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerle bağlantısı bulunduğu belirlenen 25 araca da incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili G.K, I.M, K.Y, H.T, B.Ş, A.B, H.K. ve Ş.H.T. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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