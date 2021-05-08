Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı - Son Dakika

Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı

08.05.2021 00:39
Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Gelemen uygulama noktasında, bir otobüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 25 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Üzerlerinde sahte kimlik ve seyahat izin belgesi ele geçirilen yabancı uyruklular, belgeleri 5 bin lira karşılığında yaptırdıklarını öne sürdü.

Yabancı uyrukluların işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürülecek.

Otobüsteki 2 şoför de gözaltına alındı.

Van'dan otobüse binen Afganistan uyrukluların Ankara'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı - Son Dakika


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