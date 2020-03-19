Samsun'da otogar bomboş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da otogar bomboş - Son Dakika

Samsun'da otogar bomboş

7 saat önce

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın zorunlu olmadıkça seyahat etmemesi üzerine şehirler arası otobüs terminali boş kaldı.

Samsun'da otogar bomboş, System.String[]

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın zorunlu olmadıkça seyahat etmemesi üzerine şehirler arası otobüs terminali boş kaldı. Otobüs şoförü Ümit Tokgöz, "Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. 23 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir dönem hiç görmedik" dedi.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halk evden dışarı çıkmamaya özen gösterirken, zorunlu olmadıkça da şehirler arası seyahat etmiyor. Okullar ve üniversiteler tatil edilince öğrenciler geçen hafta evlerine dönerken, yoğunluğun olduğu Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bu hafta yolcu sayısı azaldı. 46 kişilik otobüslerin 5- 6 yolcu ile otogardan hareketlendiği görüldü.

'BÖYLE DÖNEM HİÇ GÖRMEDİK'

Samsun- Ordu güzergahında otobüs şoförlüğü yapan Ümit Tokgöz, "En son koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra yolcu yoğunluğu vardı. Ondan sonra yoğunluk aniden bitti. Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. Şu an yolcu yok, para kazanamıyoruz. Herkes evine çekildi. 23 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir dönem hiç görmedik. Vatandaşımız korkuyor, bulaşır, diye. Haklılar, bizler de maske ile dolaşıyoruz" diye konuştu.

'5- 6 KİŞİYLE OTOBÜS GİDİYOR'

Otogarda 35 yıldır seyahat acentesinde çalışan Erinç Selvi de otobüs terminalinin bomboş olduğunu belirterek, "Koronavirüs nedeniyle otogar tamamen boşaldı. 46 kişilik otobüsler 5- 6 kişi ile yola gidiyor. Yolcu sayısı yüzde 90 azaldı, diyebilirim. Virüs nedeniyle kimse bir yere gitmiyor, herkes evine kapandı" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde işletmeci olan Berk Kalaycı ise işlerin normalin altına düştüğünü dile getirerek, "Virüs nedeniyle kimse seyahat etmiyor. Mecbur olmadıkça insanlar sokağa bile çıkmıyor. Mecburiyeti olmayan otobüse binip seyahat etmiyor. Bizim işlerimiz de düştü haliyle" diye konuştu.


Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:45 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz         
19:04
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:54:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da otogar bomboş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]