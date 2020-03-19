Samsun'da otogar sessizliğe büründü - Son Dakika
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Samsun'da otogar sessizliğe büründü

6 saat önce

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça seyahat etmeyince şehirlerarası otobüs terminali sessizliğe büründü.

Samsun'da otogar sessizliğe büründü, System.String[]

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça seyahat etmeyince şehirlerarası otobüs terminali sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösterirken zorunlu olmadıkça da şehirler arası seyahat etmiyor. Okulların tatil edilmesiyle üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi nedeniyle otobüs seferlerinde geçen hafta yoğunluk yaşanan Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bu hafta ise yolcu sayısı azaldı. 46 kişilik otobüslerin 5-6 yolcu ile otogardan kalktıkları görüldü.

'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİK'

Samsun- Ordu güzergahında otobüs şoförlüğü yapan Ümit Tokgöz, "En son koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra yolcu yoğunluğu vardı. Ondan sonra yoğunluk aniden bitti. Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. Şuan yolcu yok para kazanamıyoruz. Herkes evine çekildi oturuyor. 23 yıldır bu işi yapıyorum böyle bir dönem hiç görmedik. Vatandaşımız korkuyor hastalık bulaşır diye haklılar bizlerde maske ile dolaşıyoruz" dedi.

'5-6 KİŞİYLE OTOBÜS GİDİYOR'

35 yıldır otogarda seyahat acentesinde çalışan Erinç Selvi de koronavirüs nedeniyle otobüs terminalinin bomboş olduğunu belirterek "Koronavirüs nedeniyle otogar tamamen boşaldı. 46 kişilik otobüsler 5-6 kişi ile yola gidiyor. Yolcu sayısı yüzde 90 azaldı diyebilirim. Virüs nedeniyle kimse bir yere gitmiyor herkes evine kapandı" diye konuştu.

'KİMSE SEYEHAT ETMİYOR'

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde işletmeci olan Berk Kalaycı ise işlerinin normalin altına düştüğünü belirterek "Virüs nedeniyle kimse seyahat etmiyor. Mecbur olmadıkça insanlar sokağa bile çıkmıyor. Mecburiyeti olmayan otobüse binip seyahat etmiyor. Bizim işlerimiz de düştü haliyle" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:37 Kaynak: DHA

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