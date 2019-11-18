Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
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Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan V. idaresindeki 55 SY 795 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Doğukan V. ile araçta bulunan Yunus G., Onurcan G. ve Kader Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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