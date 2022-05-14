Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

14.05.2022 00:57
Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak alt geçitte demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak alt geçitte demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Altgeçitte saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SD 491 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Emine D.(19) ile Yaren K.(25) yaralandılar. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Otomobil, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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