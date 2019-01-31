Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu 17. kilometresi Haçıömerli mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Babalık (85) idaresindeki 55 EZ 496 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak bir süre sürüklendikten sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Babalık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi 31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:04:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]