Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun- Ordu kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Asma idaresindeki 55 RV 858 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Elif Asma, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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