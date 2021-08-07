Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Samsun- Ordu Çevre Yolu'nda, Ordu yönüne giden Nazlı Atik'in kullandığı 06 MCU 47 plakalı otomobil, 200 Evler mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan Emine Demirbaş (74), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile çocukları Kerem (9) ve Görkem Atik (5), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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