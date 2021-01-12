Samsun'un İlkadım ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Samsun- Ankara karayolu Yeşilkent alt geçidinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na dönmek isteyen İlkay D. yönetimindeki 55 VG 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika